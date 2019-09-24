Об этом сообщает пресс-служба Национального банка во вторник, 24 сентября.

Так, доходы банков выросли на 28,5% до 165 млрд грн, тогда как расходы - на 5,2% до 120,7 млрд грн.

Больше только банкам дали процентные доходы - 102,7 млрд грн, комиссионные доходы - 40 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 14,9 млрд грн.

В январе-августе 2019 года расходы банков составили 120,7 млрд грн, в том числе процентные расходы - 49,8 млрд грн, общие административные расходы 39,8 млрд грн, отчисления в резервы 8,0 млрд грн.

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