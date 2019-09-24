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|В Одессу зашел турецкий корабль — готовятся совместные учения
|24.09.2019 19:23
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Об этом сообщили корреспонденту Укринформа в администрации Одесского порта.
"Это первое мероприятие корабля береговой обороны Турции в Одесский порт, ранее команды кораблей этого класса осуществляли визиты в Севастополь. Турецкие моряки пришвартовали корабль в Практической гавани - у причала Морской охраны Госпогранслужбы Украины", - отметили в Одесском порту.
Команду турецкого корабля встречали украинские пограничные катер BG200 "Балаклава" и "ВМСУ P241" Голая Пристань".
В Генеральном консульстве Турецкой Республики в Одессе сообщили, что 25 сентября жители и гости города смогут с 13 до 17 часов посетить корабль TCSG71, который пришвартуют к причалу морвокзала.
Планируется, что команда турецкого корабля примет участие в совместных учениях с кораблями Морской охраны Украины.
Следует отметить, что председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко совершил в июне текущего года рабочий визит в Турецкую Республику, в ходе которого были обсуждены с командующим Турецкой береговой охраны Ахметом Кендиром вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и Турецкой береговой охраной.