Об этом сообщили корреспонденту Укринформа в администрации Одесского порта.

"Это первое мероприятие корабля береговой обороны Турции в Одесский порт, ранее команды кораблей этого класса осуществляли визиты в Севастополь. Турецкие моряки пришвартовали корабль в Практической гавани - у причала Морской охраны Госпогранслужбы Украины", - отметили в Одесском порту.

Команду турецкого корабля встречали украинские пограничные катер BG200 "Балаклава" и "ВМСУ P241" Голая Пристань".

В Генеральном консульстве Турецкой Республики в Одессе сообщили, что 25 сентября жители и гости города смогут с 13 до 17 часов посетить корабль TCSG71, который пришвартуют к причалу морвокзала.

Планируется, что команда турецкого корабля примет участие в совместных учениях с кораблями Морской охраны Украины.

Следует отметить, что председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко совершил в июне текущего года рабочий визит в Турецкую Республику, в ходе которого были обсуждены с командующим Турецкой береговой охраны Ахметом Кендиром вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и Турецкой береговой охраной.

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