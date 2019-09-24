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|24.09.2019 19:42
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Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Первые 20 пассажиров и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу вчера пограничники Измаильского отряда во время тестового испытания работы паромного комплекса "Орловка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с задачами украинские пограничники справились. Оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.
"Укомплектованность подразделения, который непосредственно будет выполнять задачи по охране государственной границы в этом пункте пропуска, позволяет выполнять задачи по назначению, однако, каждый, кто хочет охранять госграницы нашей страны, может присоединиться к команде профессионалов и стать военнослужащим по контракту", - добавляют в ГПСУ.