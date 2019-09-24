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|Сенцов рассказал, как ему удалось вывезти дневники из тюрьмы в РФ
|24.09.2019 20:01
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По словам режиссера, ему удалось привезти записи в Украину благодаря плохому почерку и лени российских правоохранителей.
"Для них главное было выловить, не пишу ли я чего экстремистского или чего-то о тюрьме, что им не понравится. Они не читают все - пятнадцать тетрадей никто не будет читать. Они просто просматривают выборочно тексты, пытаясь понять, о чем я пишу. Терпение читать мой плохой почерк мало у кого было. Поэтому я смог вывезти и тюремные рассказы, и дневники голодовки. Это их недоработка", - рассказал Сенцов.
По его словам, лучший способ спрятать что-либо в тюрьме – это положить на самое видное место.