По словам режиссера, ему удалось привезти записи в Украину благодаря плохому почерку и лени российских правоохранителей.

"Для них главное было выловить, не пишу ли я чего экстремистского или чего-то о тюрьме, что им не понравится. Они не читают все - пятнадцать тетрадей никто не будет читать. Они просто просматривают выборочно тексты, пытаясь понять, о чем я пишу. Терпение читать мой плохой почерк мало у кого было. Поэтому я смог вывезти и тюремные рассказы, и дневники голодовки. Это их недоработка", - рассказал Сенцов.

По его словам, лучший способ спрятать что-либо в тюрьме – это положить на самое видное место.

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