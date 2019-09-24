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Синоптики предупреждают о ночных заморозках
24.09.2019 20:20
Синоптики предупреждают о заморозках до 0-5° в Украине в ночь на 25 сентября.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

«Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

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