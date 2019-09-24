«Как вы смеете»! Выступление 16-летней Греты Тунберг на саммите ООН по климату
24.09.2019 20:39
24 сентября
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На саммите ООН по климату в Нью-Йорке с гневной речью выступила шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которая стала инициатором широкого движения молодежи за спасение климата земли Fridays For Future. Она обвинила старшие поколения в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы. "Мы стоим на пороге массовой гибели, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки и вечном экономическом росте, - подчеркнула 16-летняя Тунберг.