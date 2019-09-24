24 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Синоптики предупреждают о ночных заморозках • В Одессу зашел турецкий корабль — готовятся совместные учения • Банки Украины рекордно наращивают прибыль • На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска с паромной переправой • Макрон раскритиковал школьницу, выступившую на саммите ООН • Сенцов рассказал, как ему удалось вывезти дневники из тюрьмы в РФ • В Киеве открыли пункты приема каштановвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: США, Трамп, ООН, визиты, Зеленский. 24 сентября 186США, Трамп, ООН, визиты, Зеленский. Президент України Володимир Зеленський, який прибув з робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН, розповів про очікування від зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Фоторепортажи Популярные теги технологии, соревнования, беспорядки, пейзажи, аннексия Крыма, АТО, авиация, Дмитрий Дятлов, футбол, солдат, фестивали, Нацгвардия, военная техника, экология, Киев, культура, уикенд, транспорт, город, дизайн, досуг, тест-драйв, война, милиция, мода, корабли, мотоциклы, протесты, самолеты, Олимпиада, природа, НАТО, полиция, церковь, люди, политики, акции, автомобили, мир, Карпаты, Александр Зубко, заводы, история, фотоконкурсы, искусство, ВМС, портрет, Львов, Порошенко, Донбасс, США, архитектура, учения, Сергей Смоленцев, катастрофы, джаз, политика, марш, общество, кошки, ЗСУ, знаменитости, женщины, праздники, выставки, Верховная Рада, #Євромайдан, стихийные бедствия, фотопроект, путешествия, Саакашвили, живопись, Шахтер, цирк, музыка, Майдан, Одесса, митинги, Россия, суд, концерты, традиции, Путин, Динамо, животные, оккупация, спорт, фотоподборки, ВСУ, юмор, фотография, вера, бизнес, выборы, дети, Львів, туризм, столкновения, парады, зима Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец технологии, соревнования, беспорядки, пейзажи, аннексия Крыма, АТО, авиация, Дмитрий Дятлов, футбол, солдат, фестивали, Нацгвардия, военная техника, экология, Киев, культура, уикенд, транспорт, город, дизайн, досуг, тест-драйв, война, милиция, мода, корабли, мотоциклы, протесты, самолеты, Олимпиада, природа, НАТО, полиция, церковь, люди, политики, акции, автомобили, мир, Карпаты, Александр Зубко, заводы, история, фотоконкурсы, искусство, ВМС, портрет, Львов, Порошенко, Донбасс, США, архитектура, учения, Сергей Смоленцев, катастрофы, джаз, политика, марш, общество, кошки, ЗСУ, знаменитости, женщины, праздники, выставки, Верховная Рада, #Євромайдан, стихийные бедствия, фотопроект, путешествия, Саакашвили, живопись, Шахтер, цирк, музыка, Майдан, Одесса, митинги, Россия, суд, концерты, традиции, Путин, Динамо, животные, оккупация, спорт, фотоподборки, ВСУ, юмор, фотография, вера, бизнес, выборы, дети, Львів, туризм, столкновения, парады, зимаЛеонид Швец Шобы светлый след, или Чумаком по Матиосу Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент України Володимир Зеленський, який прибув з робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН, розповів про очікування від зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. 24.09.2019



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