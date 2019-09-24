«Ми до всього готові»: Зеленський про очікування від зустрічі з Трампом
24.09.2019 21:17
24 сентября
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24.09.2019
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Метки: США, Трамп, ООН, визиты, Зеленский.
24 сентября
Президент України Володимир Зеленський, який прибув з робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН, розповів про очікування від зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.