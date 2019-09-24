Новое видео от Boston Dynamics: робот Spot уже в массовом производстве
24.09.2019 22:50
24 сентября
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24.09.2019
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Метки: технологии, роботы, Boston Dynamics, Spot.
24 сентября
Компания Boston Dynamics выпустила новый видеоролик, в котором показала возможности своего робота Spot: "Spot - это многофункциональный мобильный робот, который вы можете настроить для широкого спектра применений. Базовая платформа обеспечивает мобильность по пересеченной местности, обход препятствий на 360 градусов и различные уровни навигации, дистанционного управления и автономности. Вы можете настроить Spot, добавив специализированные датчики, программное обеспечение и другие полезные данные. Первые клиенты уже проводят тестирование Spot для мониторинга строительных площадок, проведения удаленного контроля на газовых, нефтяных и энергетических установках и в сфере общественной безопасности. Spot находится в массовом производстве и в настоящее время уже доставляется для выбора первых пользователей".