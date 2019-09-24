24 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Синоптики предупреждают о ночных заморозках • В Одессу зашел турецкий корабль — готовятся совместные учения • Банки Украины рекордно наращивают прибыль • На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска с паромной переправой • Макрон раскритиковал школьницу, выступившую на саммите ООН • Сенцов рассказал, как ему удалось вывезти дневники из тюрьмы в РФ • В Киеве открыли пункты приема каштановвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: технологии, роботы, Boston Dynamics, Spot. 24 сентября 10технологии, роботы, Boston Dynamics, Spot. Компания Boston Dynamics выпустила новый видеоролик, в котором показала возможности своего робота Spot: "Spot - это многофункциональный мобильный робот, который вы можете настроить для широкого спектра применений. Базовая платформа обеспечивает мобильность по пересеченной местности, обход препятствий на 360 градусов и различные уровни навигации, дистанционного управления и автономности. Вы можете настроить Spot, добавив специализированные датчики, программное обеспечение и другие полезные данные. Первые клиенты уже проводят тестирование Spot для мониторинга строительных площадок, проведения удаленного контроля на газовых, нефтяных и энергетических установках и в сфере общественной безопасности. Spot находится в массовом производстве и в настоящее время уже доставляется для выбора первых пользователей". Фоторепортажи Популярные теги природа, суд, оккупация, фестивали, Донбасс, люди, выборы, культура, автомобили, вера, пейзажи, Киев, концерты, общество, портрет, Россия, Александр Зубко, мода, транспорт, авиация, акции, цирк, досуг, бизнес, Верховная Рада, Дмитрий Дятлов, технологии, праздники, юмор, фотоподборки, заводы, живопись, фотоконкурсы, традиции, Динамо, марш, спорт, Порошенко, тест-драйв, футбол, политики, архитектура, военная техника, Путин, дети, туризм, Сергей Смоленцев, фотография, город, Олимпиада, Карпаты, аннексия Крыма, стихийные бедствия, Саакашвили, история, женщины, выставки, ВСУ, церковь, Шахтер, Одесса, ВМС, ЗСУ, политика, музыка, путешествия, самолеты, мотоциклы, дизайн, уикенд, протесты, джаз, животные, столкновения, корабли, НАТО, АТО, полиция, Майдан, парады, Львов, катастрофы, беспорядки, Львів, экология, война, #Євромайдан, кошки, учения, США, искусство, соревнования, митинги, зима, милиция, мир, солдат, Нацгвардия, знаменитости, фотопроект Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец природа, суд, оккупация, фестивали, Донбасс, люди, выборы, культура, автомобили, вера, пейзажи, Киев, концерты, общество, портрет, Россия, Александр Зубко, мода, транспорт, авиация, акции, цирк, досуг, бизнес, Верховная Рада, Дмитрий Дятлов, технологии, праздники, юмор, фотоподборки, заводы, живопись, фотоконкурсы, традиции, Динамо, марш, спорт, Порошенко, тест-драйв, футбол, политики, архитектура, военная техника, Путин, дети, туризм, Сергей Смоленцев, фотография, город, Олимпиада, Карпаты, аннексия Крыма, стихийные бедствия, Саакашвили, история, женщины, выставки, ВСУ, церковь, Шахтер, Одесса, ВМС, ЗСУ, политика, музыка, путешествия, самолеты, мотоциклы, дизайн, уикенд, протесты, джаз, животные, столкновения, корабли, НАТО, АТО, полиция, Майдан, парады, Львов, катастрофы, беспорядки, Львів, экология, война, #Євромайдан, кошки, учения, США, искусство, соревнования, митинги, зима, милиция, мир, солдат, Нацгвардия, знаменитости, фотопроектЛеонид Швец Шобы светлый след, или Чумаком по Матиосу Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Компания Boston Dynamics выпустила новый видеоролик, в котором показала возможности своего робота Spot: "Spot - это многофункциональный мобильный робот, который вы можете настроить для широкого спектра применений. Базовая платформа обеспечивает мобильность по пересеченной местности, обход препятствий на 360 градусов и различные уровни навигации, дистанционного управления и автономности. Вы можете настроить Spot, добавив специализированные датчики, программное обеспечение и другие полезные данные. Первые клиенты уже проводят тестирование Spot для мониторинга строительных площадок, проведения удаленного контроля на газовых, нефтяных и энергетических установках и в сфере общественной безопасности. Spot находится в массовом производстве и в настоящее время уже доставляется для выбора первых пользователей". 24.09.2019



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