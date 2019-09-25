Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

"По указанному адресу проводятся строительные работы по демонтажу перекрытия чердака и крыши, в пределах квартир № 12 и № 13, сооружению отдельных конструктивных элементов, а с дворового фасада в пределах этих квартир смонтирован балкон с непосредственным вмешательством строительных конструкций во внешнюю стену дома", - говорится в сообщении.

Указанные действия могут негативно повлиять на несущую способность конструкций или привести к разрушению как самого дома на Леонтовича, 1, так и соседних домов.

Следует заметить, что к этому дому примыкает дом на ул. Хмельницкого, 27/1, с которым образуется единая плоскость фасада, и который занесен в перечень только что выявленных объектов культурного наследия (доходный дом, в котором жила художница Александра Экстер, работали известные деятели науки и искусств).

В департамент не поступали ни документация по проведению строительных работ в части их влияния на соседний дом - только выявленный объект культурного наследия. Поэтому работы должны быть остановлены, а в Департамент должна быть направлена научно-проектная и проектная документация.

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