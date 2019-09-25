Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в Facebook.

"На прошлой неделе Киевский городской совет в очередной раз не смог собрать кворум для проведения очередного заседания. Последний раз сессия Киевсовета состоялась в середине мая. То есть депутаты для принятия принципиально важных решений для города не собираются уже 4,5 месяца", - отметил Пантелеев.

Он подчеркнул, что никакие политические факторы не должны быть важнее безопасного и стабильного функционирования Киева. Особенно накануне отопительного сезона, когда есть задача для стабильного запуска и подачи тепла. "Нерешенным является вопрос приобретения необходимых объемов газа и мазута на весь зимний период для предприятия "Киевтеплоэнерго". От этого зависит, будет ли тепло в наших домах зимой. На финальной стадии, но требует дофинансирования, долгожданный проект переключения 20-ти домов и школы от ведомственных котельных к городским сетям на Татарке. Приостановлена компенсация жителям кредитов ЖСК и ОСМД на проекты по энергосбережению, которые уже реализованы", - отметил Пантелеев.

По его словам, нерешенным остается вопрос погашения задолженности по зарплате работникам транспортной сферы. "Это наиболее насущные задачи, для выполнения которых сегодня необходимы решения в Киевсовете. Мы вынуждены решать эти проблемы в нештатном режиме вместо того, чтобы работать планово и эффективно", - сообщил он.

Как сообщал Укринформ, заседание Киевсовета 12 сентября не произошло из-за отсутствия кворума. Во время консультаций все председатели фракций Киевсовета договорились продолжить работу 19 сентября. Однако по состоянию на 10.40 четверга в зале Киевсовета зарегистрировались 38 депутатов, в то время как для кворума необходим 61 депутат (общая численность депутатов Киевсовета 120). Тогда мэр Киева ВиталийКличко обратился в Верховную Раду относительно роспуска Киевсовета 8 созыва и назначении досрочных выборов в столице.

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