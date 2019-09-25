Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"25 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье днем дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью на севере страны и Левобережье сильные заморозки 0 ...-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, на Закарпатье и в южной части 7-11°, температура днем 13-18° тепла, в западных областях и в южной части 16-21°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 25 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки 0 ...-5°, температура днем 13-18° тепла.

В Киевской области также облачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки 0 ...-5°, температура днем 13-18° тепла.

26-27 сентября в Украине облачно с прояснениями. 26 сентября дождь, в восточной части и большинстве южных областей без осадков. 27 сентября ночью, кроме восточной части и большинстве западных областей, днем в южной части и в Карпатах дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, в Одесской области до 14°, 26 сентября на Левобережье (27 сентября на крайнем востоке) 3-8° тепла, 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0 ...-3°; днем в северных областях 11-16° тепла, на остальной территории 13-18°, 26 сентября в южной части, 27 сентября на Закарпатье до 21°.

В Киеве и столичной области 26-27 сентября облачно с прояснениями. Дожди, днем 27 сентября без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.

28 сентября в Украине без осадков, только в западных и северных областях днем небольшие дожди. 29 сентября небольшие дожди, только в южной части без осадков. Температура ночью 7-12°, 28 сентября в северных и восточных областях 4-9°; днем 14-20°, в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье 19-24°.

В Киеве и Киевской области 28- 29 сентября небольшой дождь, только ночью 28 сентября без осадков. Температура ночью 28 сентября 4-9°, 29 сентября 7-12°; днем 15-20°.

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