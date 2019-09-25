По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута. "С 25 по 28 сентября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала т. н. "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации. Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации", - сказал представитель. Контроль данных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ, добавил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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