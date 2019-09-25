Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

"Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины: «Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, полученным новым предложением и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее заявление руководитель Укравтодора подал премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Как сообщалось, Новак занимал должность председателя Укравтодора с 2016 года. В 2011-2013 годах был министром транспорта и водного хозяйства Польши.

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