|В Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы
|25.09.2019 11:20
|
В неподконтрольном украинским властям Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома», - сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Донецк 07.35 pic.twitter.com/jt7ulPFdLp» — hochu domoy (@hochu_dodomu) 25 сентября 2019 г.