В неподконтрольном украинским властям Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

«Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома», - сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Донецк 07.35 pic.twitter.com/jt7ulPFdLp» — hochu domoy (@hochu_dodomu) 25 сентября 2019 г.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира