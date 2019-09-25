Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Укринформа в кулуарах выставки "Battle of memories: мифы и реалии советской эпохи", открывшейся в Музее Ивана Гончара и одним из организаторов которой является Украинский институт национальной памяти.

"Я еще не ставлю себе такой цели. Сейчас хочу насладиться свободным графиком, свободным времяпровождением. Предложения есть, но я сам для себя ставлю паузу, чтобы не принимать сейчас каких-то решений. Почти шесть лет работы, если учитывать Майдан - это довольно утомительный марафон. И для того, чтобы я принял какое-то правильное решение о том, что делать дальше, бесспорно, нужна пауза ", - отметил Вятрович.

В то же время он выразил надежду, что начатые им и его командой в предыдущие пять лет проекты будут реализованы Украинским институтом национальной памяти.

"По крайней мере до конца года точно будут проекты, которые запланированы, в частности, с моим участием. Более того, я надеюсь, что и в следующем, в 2020 году работа Украинского института национальной памяти, ее ключевые направления будут продолжены примерно в том же русле, в каком мы запускали их пять лет назад. Именно с этим я обратился и к своим сотрудникам - чтобы они продолжили эту работу и остались на этом месте. И мы надеемся на понимание и поддержку новой власти. По крайней мере такие заверения со стороны премьер-министра и министра культуры, с которым я недавно встречался, мы получили ", - сказал Вятрович.

Как сообщалось, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который был назначен на эту должность в марте 2014 года.





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