Об этом сообщает пресс-служба ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

"Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74671 человек. Почти 80% туристов приезжает из-за границы - 59698 человек - и 14973 человека из Украины. Среди иностранных посетителей больше только в Чернобыль едут из Великобритании - 10381 человек. На втором месте - поляки - 6544, на третьем - немцы - 5399, четвертом - американцы - 4143 и на пятом чехи - 2829", - говорится в сообщении.

По данным ЦОТИО, общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.

"Чернобыль - тема, которая интересует весь мир. Люди хотят воочию увидеть место, где состоялась одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны, такая привлекательность дает определенные преимущества - дополнительные поступления в бюджет. Но с другой - нужно дополнительно развивать инфраструктуру, которая сделает комфортным и безопасным бытие туристов в зоне отчуждения", - прокомментировал помощник директора ГП "ЦОТИО" Кирилл Гарник.

Как сообщал Укринформ, в июле Президент Владимир Зеленский подписал приказ, направленный на превращение Чернобыльской зоны отчуждения "в одну из точек роста Украины", создание "зеленого коридора" для туристов и устранение предпосылок для коррупции.

Во исполнение Указа Президента Украины №512/2019 "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" в ЧЗО утвердили водные и воздушные маршруты посещения зоны отчуждения, которые предусматривают передвижение по рекам Припять и Уж. Всего посетителям предлагают 21 путь.

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