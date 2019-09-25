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|"Морской бой", атаки с воздуха и водолазы: под Одессой - учения ВМС Украины
|25.09.2019 12:35
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Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
"Экипажи кораблей отработают в северо-западной части Черного моря слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются в организации связи, которая будет сопровождаться обменом данных по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, непосредственно в море моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, проведут ряд корабельных боевых учений, к примеру, бой с кораблем противника, будут отражать атаки с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами на незащищенном рейде, а также отработают элементы учения по ведению минно-заградительных действий.
Отмечается, что экипажи малых бронированных артиллерийских катеров выполнят боевые упражнения по стрельбе по морским и воздушным целям. Не менее важным этапом станет отработка учения по оказанию помощи аварийному кораблю. В рамках обучения будет смоделирована ситуация, когда корабль (катер) терпит бедствие на воде, например, из-за пробоины в борту или в результате возгорания в одном из внутренних помещений. Соответствующим силам и средствам нужно будет быстро прийти на помощь аварийному объекту и выполнить весь спектр задач по борьбе за спасение.
Военные моряки, взаимодействуя с авиацией, также будут спасать личный состав катера, который потерпел бедствие.