Вот 9 причин, почем стоит включить фисташки в свой рацион.

Содержат множество питательных веществ

Фисташки – источник полезных жиров, белков и минералов. 100 грамм этих орехов содержат 557 калорий, но вместе с тем витамины Е, группы В и антиоксиданты, которые защищают клетке от преждевременного старения. Фисташки – источник меди, калия, цинка, селена и железа.

Помогают работе сердца

Регулярное употребление фисташек снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, очищает сосуды и уменьшает воспалительные процессы в них. Поэтому сердце начинает работать гораздо эффективнее.

Улучшают состав крови

Из-за витамина В6, которого много в этих орехах, фисташки помогают предупредить анемию. Также фисташки снабжают клетки и ткани организма кислородом и помогают выработке гемоглобина.

Снижают лишний вес

Орехи – лучший перекус для тех, кто работает над стройностью своей фигуры. Фисташки включены во множество диет для снижения веса, так как содержат клетчатку, много белка и насыщенные растительные жиры.

Улучшают зрение

Фисташки – источник лютеина и зеаксантина, которых нет в других орехах. Эти вещества являются антиоксидантами, защищающими ткани глаз от воспалений и вредного воздействия окружающей среды. Они также борются с возрастной дегенерацией зрения – причиной слепоты зрелого возраста.

Повышают иммунитет

Именно витамин В6 – одна из составляющих крепкого иммунитета человека. Дефицит этого витамина сказывается на способности белых кровяных телец пропускать вирусы. Именно поэтом фисташки даже назначают людям с хроническими заболеваниями и тяжелым снижением иммунной системы.

Успокаивают нервную систему

Фисташки способствуют производству миелина – оболочки нервных окончаний, которые способны защищать их от излишней нагрузки. Витамин В6 помогает взаимодействию адреналина, серотонина и гамма-аминомасляной кислоты между собой, что улучшает передачу сообщений через нервную систему.

Снижают риск диабета

Фисташки помогают снижать вероятность возникновения диабета второго типа – форму сахарного диабета, вызванную резистентностью к инсулину. Регулярное употребление фисташек обеспечат организм фосфором, который преобразует белки в аминокислоты и повышает толерантность к глюкозе.

Увлажняют кожу

Фисташки помогают улучшить и внешний вид. Масла, которые содержат эти орехи, смягчают и увлажняют кожу, а антиоксиданты входящие в состав фисташек, защищают клетки кожи от преждевременного старения. Витамины Е и А защищают кожу от воздействия ультрафиолета, заботясь о молодости нашей кожи.









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