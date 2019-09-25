С 1 ноября 2019 года стоимость самого дешевого входного билета в древнеримский амфитеатр возрастет с 12 до 16 евро, сообщает The Local.

Посещение арены, а также зрительских уровней, что сейчас стоит 14 евро, увеличится до 18.

Как и сейчас, все билеты в Колизей будут включать вход на Римский Форум и Палатинский холм. Но если сейчас комбинированные билеты действительны в течение двух дней подряд, с ноября основной билет будет действовать один день.

Согласно новой системе, туристы должны будут купить более дорогой билет за 18 евро, если хотят растянуть посещение крупных археологических памятников на два дня.

Вход в Колизей останется бесплатным для детей до 18 лет, а также некоторых преподавателей и студентов, и обойдется только в 2 евро для 18-25-летних граждан из государств-членов Европейского Союза.

Вместе с тем есть несколько дней в году с бесплатным входом для всех. Оставшиеся даты на 2019 год - 4 октября, 4 ноября, 21 ноября и 18 декабря.

Ежегодно Колизей привлекает более 7 миллионов посетителей, что делает его одним из самых популярных туристических объектов в мире.

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