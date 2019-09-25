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Военные испытали украинский танк с помощью пива
25.09.2019 14:28
Виртуозное исполнение танковых маневров продемонстрировали на Львовском бронетанковом заводе.

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Украинские военные испытали стабилизатор пушки танка на Львовском бронетанковом заводе. Для этого они использовали немецкий тест.

Об этом написал в Facebook танкист и участник боевых действий Алексей Бобовников, который и поделился видео испытаний.

На край пушки был установлен бокал с пивом, а для успешной проверки требовалось выполнить маневры, не пролив при этом напиток. Стоит отметить, что, судя по опубликованному видео, тест не был провален. “Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи - это пивом. Наверняка многие видели, как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже“, - написал Алексей Бобовников.

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