Любому человеку ежедневно необходимо получать определенное количество жиров, и это совсем не значит, что все они отложатся на твоей талии.

Жиры необходимы гормональной системе

Нехватка жиров ведет к серьезным гормональным сбоям. Из-за дефицита холестерина, который стимулирует выработку эстрогена, тестостерона, кортизола и прогестерона, у женщин сбивается репродуктивная функция. Безусловно, организм и сам синтезирует холестерин, но его недостаточно без поступления жиров извне. Поэтому часто после диет, где употребление жиров исключено, наблюдаются гормональные сбои у женщин.

Золотое правило потребление жиров – суточная норма. Если ее не превосходить, то и фигура красивая, и проблем со здоровьем нет.

Жиры снижают уровень холестерина

Мы усвоили информацию, что повышенный холестерин – это ужас как плохо и нужно сделать все, чтобы его снизить. На самом деле, он также вносит свою лепту в правильную работу организма – синтезирует гормоны. Помогает образованию желчи и так далее. Но чтобы ему свободно передвигаться и не растворяться в плазме, нужна помощь белков, которые будут отвечать за его транспортировку. Соединение белка с холестерином становится липопротеином, которое при неправильной работе организма способно оседать на стенках сосудов.

И вот те самые жиры, которые поступают в организм с пищей, способны повысить уровень хорошего холестерина, который в свою очередь не дает плохому холестерину негативно влиять на нашу кровеносную систему.

Отказываться от мяса совсем не обязательно — научитесь его правильно выбирать, и всё будет в порядке. Делайте выбор в пользу нежирной курицы, индейки и постной говядины. Также обратите внимание на мононенасыщенные жиры, которые способствуют значительному увеличению уровня «хорошего» холестерина: чаще готовьте морскую рыбу и перекусывайте орехами, добавляйте в салаты растительные масла.

Жиры улучшают состояние кожи

Жиры выполняют множество функций для здоровья и хорошего вида нашего организма. Одна из них – регенерация клеток кожи. Кожа состоит из большого количества клеток, а их мембраны в свою очередь состоят из жиров. Это касается не только кожи, но именно она будет говорить о человеке и состоянии его здоровья. Жир удерживает влагу и витамины, а значит мы выглядим молодо и отдохнувше. И чем старше ты становишься, тем важнее соблюдать этот баланс потребления необходимых составляющих нашего питания, а значит жиров в среднем не менее 60 грамм (вне зависимости от веса).

Жиры нужны для усвоения витаминов

Витамины А, D, E и К относят к жирорастворимым, а это значит, что без жиров они просто не будут усваиваться. Конечно, что такое 1-2 витамина, их вон сколько, какие-то да усвоятся. Но ведь каждый витамин незаменим, и его нехватка быстро отразится на твоем самочувствии и повлечет за собой ряд проблем.

Например, витамин А укрепляет иммунитет и замедляет старение, а его недостаток негативно сказывается на зрении. Витамин D помогает усваиваться кальцию и фосфору, его недостаток скажется на минерализации костей. Витамин Е – антиоксидант, который защищает клетки от повреждений. Витамин К помогает витамину D в усвоении кальция и отвечает за свертываемость крови.

Жиры борются с усталостью

Люди, которые недоедают жиров, отмечают у себя симптомы хронической усталости – плохую фокусировку внимания, слабую память, раздражение, плохое настроение, бессонницу. Жиры помогают мозгу с проводимостью нервных импульсов между нейронами, от чего и зависит психоэмоциональное состояние.

Все вышесказанное справедливо по отношению к полезным, растительным жирам. Трансжиры считаются опасными для здоровья и никак не помогают твоему организму.

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