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ВСУ будут сбивать частные дроны над любыми военными объектами
25.09.2019 15:24
В Генштабе предупреждают, что будут жестко реагировать на любые попытки несанкционированной съемки оборонных объектов.

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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины пригрозили сбивать частные дроны, замеченные над любыми военными объектами.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба на своей странице в Фейсбук.

Как отмечается, во вторник, 24 сентября, по всей территории Украины стартовали стратегические командно-штабные учения “Казацкая воля-2019“.

В связи с этим, военные будут особенно жестко реагировать на любые несанкционированные попытки фото- и видеосъемки военных объектов и процесса военных учений, в том числе с использованием гражданских БПЛА.

«Информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут обезврежены. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими беспилотниками, будут задержаны и привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.


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