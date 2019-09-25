16-летняя шведка Грета Тунберг, которая прославилась своей общественной работой по борьбе с изменениями климата, выступила на открытии саммита Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. В августе 2019 года она пересекла на парусной яхте Атлантический океан, чтобы доплыть до Нью-Йорка и принять участие в саммите ООН, сообщает Reuters.

23 сентября она высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире.

"Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, – это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете! В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием. Популярное предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст нам 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия (до конца XXI века). Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва ли существуют. 50-процентный риск нас не устраивает – ведь именно нам придется иметь дело с последствиями", – заявила

Грета Тунберг – это шведская школьница, которая устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме в 2018 году. Она заявила, что не будет ходить по пятницам в школу, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату. Акция шведки привлекла внимание, и школьники из других стран тоже стали устраивать климатические забастовки. Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира. Она стала посещать международные конференции и общаться с политиками – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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