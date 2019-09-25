Конфеты с миндалем

Вам понадобится 1 стакан сушеных фиников, треть стакана сырого миндаля, треть стакана сырых тыквенных семечек, треть стакана несладкой кокосовой стружки, треть стакана какао, ванильный экстракт по вкусу и щепотка соли.

Измельчите все ингредиенты в блендере. Скатайте небольшие шарики на 1-2 укуса, можно разбавить тесто небольшим количеством воды для липкости. Уберите в холодильник на несколько часов.

Напиток с кешью

Возьмите стакан сырого кешью, 2 столовые ложки кленового сиропа или меда, 2 чайные ложки экстракта ванили, 4 стакана воды, соль.

Замочите орехи в воде и оставьте на ночь в холодильнике. Утром тщательно промойте, добавьте к ним 4 стакана воды, ваниль, соль, корицу по желанию и взбейте блендером. Процедите смесь через мелкое сито и храните в холодильнике.

Шпинатный пирог с кедровыми орешками

Приготовьте 700 грамм шпината, 3 столовые ложки оливкового масла, стакан кедровых орешков, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, пол стакана изюма, чайную ложку соли.

Бланшируйте шпинат до мягкости, потомите на медленном огне 5 минут. После листья отожмите и измельчите блендером. Кедровые орешки обжарьте на масле, добавьте чеснок. Смешайте шпинат, орешки, изюм, соль и яйца. Полученную смесь распределите по противню и выпекайте пирог при температуре 175 градусов 30 минут.

Гранола из макадамии

Вам нужно взять 2 стакана орехов макадамии, столовую ложку оливкового масла, 2 столовые ложки меда, пол чайной ложки соли.

Смешайте орехи, масло, мед и соль, выложите на противень и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 15 минут, немного помешивайте для равномерности цвета.

Салат с грецким орехом

Для приготовления салата потребуется 450 грамм шпината,10 штучек клубники замороженной, 100 грамм козьего сыра, столовая ложка оливкового масла, 1 стакан грецких орехов, столовая ложка сливочного масла, 2 столовые ложки кленового сиропа, четверть чайной ложки кайенского перца, треть чайной ложки корицы, щепотка соли.

Поджарьте орешки до румяности, мешай, чтобы не пригорели. Добавьте сливочное масло, сироп, перец, соль и корицу, убавьте огонь и перемешайте. Потомите еще минуту и остудите. Нарежьте сыр и размороженную клубнику, смешайте с листьями шпината и заправьте оливковым маслом. Сверху выложите орешки.

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