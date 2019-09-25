В проливе Эресунн возле берегов Швеции на мель село грузовое судно с российским экипажем. Об этом сообщает местная пресса. Инцидент произошел после 21.00 во вторник.

82-метровое судно, зарегистрированное в Гибралтаре, направлялось из российского Калининграда в шведский Лидчёпинг. При прохождении узкого пролива Эресунн, отделяющего Швецию от Дании, судно село на мель.

Отмечается, что капитан пытался сдать назад после контакта судна с землей, однако его попытки были безуспешны. Капитан уснул и теперь подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и халатности. Он находится под следствием, - сообщили в береговой охране Швеции.

На борту корабля находились семь человек – все, включая капитана, россияне. Никто из них не пострадал.

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