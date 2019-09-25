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В России сотни килограммов лосося высыпались на дорогу
25.09.2019 18:29
Рыба оказалась на трассе, вывалившись из грузовика.

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В России, на юге Сахалина, местные жители бросились собирать рыбу, которая случайно высыпалась из грузовика – шофер не заметил, как во время движения раскрылся кузов и тушки выпадали прямо на трассу.

Другие водители, пассажиры и прохожие решили не терять выпавшего шанса – люди останавливались на обочине и ходили с пакетами в поисках лучших рыбин. То, чего не собрали, сгреб с дороги бульдозер – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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