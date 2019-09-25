Об этом заявил замглавы инженерных войск ВСУ полковник Виктор Кузьмин в интервью ArmyInfrom в среду, 25 сентября.

Кузьмин заявил, что первый рубеж пока что не разминируют, потому что он находится под постоянными обстрелами боевиков.

"Наиболее "нафарширована" такими взрывоопасными предметами серая зона", - рассказал полковник.

С начала боевых действий в Донбассе от минно-взрывных травм погибли 234 украинских военных и были ранены 1064 солдата.

"Украина между 160 стран, которые подписали Оттавскую конвенцию, а также Конвенцию о запрете или ограничении применения конкретных видов оружия, которые причиняют чрезмерные повреждения", - напомнил Кузьмин.

Военный уточнил, что Украина уничтожила 2 млн запрещенных мин, а России между подписантов нет.

Кузьмин рассказал, что пророссийские боевики, которые бежали под натиском украинской армии, оставили после себя сотни тысяч мин, фугасов и других взрывоопасных предметов: "Враг не только нарушил все правила ведения боевых действий, что закреплены на международном уровне, но и моральные. Разве можно назвать людьми тех, кто устанавливал мины в детских садах и маскировал их под детские игрушки".

По словам военного, немалое количество снарядов и мин, выпущенных в районе боевых действий, не взрываются.

"Обезвреживание одного снаряда стоит $200-300. Поэтому для страны-агрессора проще поставлять их в Донбасс, обстреливать украинских военных, мирное население и так обезвреживать старые боеприпасы", - объяснил Кузьмин.

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