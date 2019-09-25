В канадской провинции Британская Колумбия сняли на видео двоих медведей гризли, которые устроили разборки на шоссе.

На кадрах ролика видно, как хищники вначале грозно рычат друг на друга, а потом поднимаются на задние лапы и начинают драку. За несколько дней ролик собрал почти два с половиной миллиона просмотров.

Полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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