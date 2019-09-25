Китай завершил здание основной структуры самого длинного в мире моста через морской пролив, предназначенного как для автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

В среду, 25 сентября, строители установили последнюю балку весом 473 т в конструкцию этого сооружения, сообщает агентство Синьхуа. Речь идет о мосте, который соединит город Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) с островным уездом Пинтань.

Общая протяженность двухъярусной конструкции составит 16,3 км. На верхнем уровне будет расположена шестиполосная дорога для автотранспорта, рассчитанная на движение по ней со скоростью до 100 км/ч.

Нижний уровень спроектирован для железнодорожного транспорта, допустимая скорость движения по нему составит порядка 200 км/ч. Сооружение данного моста началось в ноябре 2013 года, а общий объем инвестиций оценивается в размере 10,9 млрд юаней (около $1,5 млрд). Сдача моста в эксплуатацию намечена на первую половину 2020 года.





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