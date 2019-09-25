Об этом сообщает The Guardian.

По прогнозам ученых, глобальное потепление к 2050 году будет угрожать более, чем миллиарду жителей Земли повышением уровня мирового океана.

Климатологи утверждают, что остановить таяния ледников человечеству уже не удастся. Также погибнут или значительно уменьшатся популяции морских животных.

Усиление штормов и повышение уровня мирового океана приведут к затоплениям островов и усилению штормов. А если не сократить выбросы парниковых газов, уровень моря может подняться на несколько метров, что нанесет ущербу в несколько триллионов долларов в год, заставит мигрировать миллионы, и навредит миллиардам людей.

Предполагается, что уровень мирового океана поднимется на 61-110 сантиметров, а к 2300 повышение может составить четыре метра.

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