Dior на Парижской неделе моды
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25.09.2019
Париж, Франция
УНІАН, Reuters
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Метки: мода, Париж, стиль, Неделя моды, показы, коллекции, Christian Dior.
Dior на Парижской неделе моды
Модный дом Christian Dior показал коллекцию весна/лето 2020 на Парижской неделе моды.