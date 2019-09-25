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Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН
25.09.2019 22:10
Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на 74-й Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку

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