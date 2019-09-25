Невероятно. Простите, что отвлекаю от вашей любимой капитуляции, дорогие эксперты и прогнозисты. Не сомневаюсь, что вы найдете зацепку, чтобы обесценить выступление украинского президента в ООН и найти повод для зрады.

Кто-то может подумать, что я в большом восторге от речи Зеленского – вовсе нет, я считаю, что все эти речи довольно банальная и простая штука, никогда не понимал восторгов по поводу предыдущего "лучшего оратора в истории".

У нынешнего украинского президента просто нет особого маневра и выбора в этом плане. Будь на месте Зеленского в ООН сегодня, допустим, Тимошенко – было бы то же самое. И так было бы с любым, кроме Бойко, у которого на выборах не было шансов. Собственно, по этой причине я довольно спокойно слушаю всю эту патриотическую истерику который год.

Дело в том, что некоторые представители "соли земли" склонны считать самым опасным сценарием самый страшный (как им кажется), без учета его вероятности и реалистичности.

Логические дыры компенсируются истерическим яжеговорением.

Разумеется, угроза государственности сохраняется. И, как и прежде, эта угроза не только в Кремле, но и в отсутствии стратегии развития привлекательного для граждан государственного проекта.

Если кто-то думает, что сначала мы должны разобраться с внешним врагом, а уж потом заниматься внутренними делами и эффективностью, он, как и прежде, глубоко ошибается. Гибридная война может длиться вечно. И не существует другого рецепта победы над врагом, кроме построения привлекательного для граждан государства. Да, этого недостаточно. Но точно необходимо. И в этом плане пока нет никакого повода для оптимизма, как и не было все предыдущие годы.

Автор: Вадим Фульмахт, блогер

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