|Единственный рецепт победы – привлекательное для граждан государство
|25.09.2019 23:07
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Невероятно. Простите, что отвлекаю от вашей любимой капитуляции, дорогие эксперты и прогнозисты. Не сомневаюсь, что вы найдете зацепку, чтобы обесценить выступление украинского президента в ООН и найти повод для зрады.
Кто-то может подумать, что я в большом восторге от речи Зеленского – вовсе нет, я считаю, что все эти речи довольно банальная и простая штука, никогда не понимал восторгов по поводу предыдущего "лучшего оратора в истории".
У нынешнего украинского президента просто нет особого маневра и выбора в этом плане. Будь на месте Зеленского в ООН сегодня, допустим, Тимошенко – было бы то же самое. И так было бы с любым, кроме Бойко, у которого на выборах не было шансов. Собственно, по этой причине я довольно спокойно слушаю всю эту патриотическую истерику который год.
Дело в том, что некоторые представители "соли земли" склонны считать самым опасным сценарием самый страшный (как им кажется), без учета его вероятности и реалистичности.
Логические дыры компенсируются истерическим яжеговорением.
Автор: Вадим Фульмахт, блогер