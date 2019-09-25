Если вы встретите этот месседж в статье, реплике «эксперта» в телевизоре, знайте: этот человек/медиа осознанно, несознательно или за деньги вовлечены в российскую кампанию по инфильтрации оккупированной территории в Украину на условиях России. Наверняка будут люди, которые начнут искренне озвучивать данный тезис, но они будут находиться в рамке, очерченной в Москве.

Сейчас задача для Кремля осложняется тем, что значительная часть биомассы, готовой смириться с политической капитуляцией (отказом от курса в НАТО и ЕС, фактической федерализацией, «стерилизацией» гуманитарной политики и т.д.) в обмен на «мир», не хочет за это платить. В ожиданиях этой биомассы капитуляция и «мир» означают быстрое и значительное повышение уровня жизни. Чего на самом деле не произойдет.

Более того – на украинский бюджет лягут непомерные затраты на всевозможные выплаты: от восстановления инфраструктуры до компенсации морального и материального ущерба террористам, превратившимся в «народную милицию» или избравшимся в местные советы. Масштаб этих затрат уже сейчас предсказуем.

Поэтому, дабы снизить сопротивление капитуляции и повысить лояльность капитулянтов, готовых сдаться за, условно, полный холодильник, а также купировать их недовольство в будущем, вбрасывается мыслевирус, что восстанавливать Донбасс и выплачивать налог террористам дешевле, чем воевать (содержать армию в окопах и модернизировать её в тылу, готовить запас, давать землю и квартиры ветеранам, обеспечивать им пакет льгот и т.д.).

В ход пойдут всевозможные наукообразные обоснования и подсчеты, из которых будет следовать, что «высвободится» значительный ресурс на социальные затраты, «экономика получит импульс» и т.д. Украинское общество подвергнется обработке в таком ключе.

Это имеет некоторое сходство с чеченским сценарием, когда Россия начала выплачивать налог Чечне, чтобы сымитировать победу во второй чеченской войне. Но сходство лишь внешнее. Отличия – принципиальные. Во-первых, у Украины нет ресурсов, чтобы платить эту налог. Во-вторых, Россия не позволит интерпретировать капитуляцию как победу. Как следствие – за капитуляцией последует демонтаж режима капитулянтов.

Поэтому надо четко осознавать: в кремлёвском месседже «мир дешевле войны» каждое слово – обман. Это будет та же война, только будет стоить дороже. И жертвы будут не только на Донбассе, а по всей Украине, потому что россияне – враги, но не идиоты. Они начнут догонять тех, кто способен противиться, чтобы на следующем круге продвинуться еще дальше.

Это будет и война, и позор в рафинированном виде.

Автор: Алексей Копытько, координатор группы «Информационное Сопротивление», знаток Центра военно-политических исследований

Сводка.нет - Новости Украины и Мира