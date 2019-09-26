Об этом сообщает Maritime Bulletin.

"Огонь вспыхнул на борту российского траулера "Бухта Наездник", который причалил к порту Бревик, Тромсё, Норвегия, около 11:00 25 сентября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на борту горят веревки, масло и пластиковые материалы.

Из 29 членов экипажа, находившихся на борту, 27 человек были доставлены в больницу для медицинского освидетельствования на предмет возможного вдыхания дыма.

По состоянию на 13:00 по местному времени пожар еще не тушили.

Траулер отбуксировали близко от порта.

Корабль "Бухта Наездник" построен в 1991 году и принадлежит Мурманскому траловому флоту РФ.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира