|В порту Норвегии загорелся российский корабль
|26.09.2019 07:51
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Об этом сообщает Maritime Bulletin.
"Огонь вспыхнул на борту российского траулера "Бухта Наездник", который причалил к порту Бревик, Тромсё, Норвегия, около 11:00 25 сентября", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на борту горят веревки, масло и пластиковые материалы.
Из 29 членов экипажа, находившихся на борту, 27 человек были доставлены в больницу для медицинского освидетельствования на предмет возможного вдыхания дыма.
По состоянию на 13:00 по местному времени пожар еще не тушили.
Траулер отбуксировали близко от порта.
Корабль "Бухта Наездник" построен в 1991 году и принадлежит Мурманскому траловому флоту РФ.