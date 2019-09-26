Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской, днем в Кировоградской и Полтавской областях дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный (на западе северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, в западных и Одесской областях кое-где 12-15°, на Левобережье 1-5° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла, на западе, юге страны и Днепропетровщине 18-21°, в высокогорье Карпат 10-11°", - говорится в сообщении.

В Киеве 26 сентября ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14° тепла. На Киевщине ночью кое-где, днем повсеместно дождь. Температура ночью 6-11°, днем 12-17° тепла.

Согласно прогнозу, 27 сентября ночью в Украине, кроме востока, кое-где небольшой дождь, днем в южной части умеренный дождь, на остальной территории без осадков. 28 сентября без осадков, лишь днем в западных и кое-где северных областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, 27 сентября в восточных областях 1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 27 сентября 14-19° тепла, 28 сентября 17-22°.

В столичном регионе 27 сентября ночью кое-где небольшой дождь, днем без осадков, 28 сентября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°; днем 27 сентября 14-19°, 28 сентября 17-22°.

Синоптики отмечают, что 29 сентября ночью в северных, центральных областях и в Карпатах, днем на большей части территории страны небольшие, кое-где умеренные дожди. 30 сентября без осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь.

Температура ночью 7-12°, на побережье Черного моря до 15°; днем 15-21°, в южной части, на Прикарпатье и Закарпатье 19-25°.

На Киевщине 29 сентября дождь, 30 сентября без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.

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