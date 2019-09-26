Об этом он заявил после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос собственного корреспондента Укринформа в Нью-Йорке.

«Да, мы работаем с Украиной. И мы хотим, чтобы другие страны тоже работали. Когда я говорю «работали», я имею в виду деньги. Они (другие страны - ред.) должны тоже давать больше денег. Мы дали много денег. Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама вам отправлял покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Много людей не хотели этого делать, но я это сделал», - ответил Трамп на вопрос корреспондента Укринформа, может ли он заверить, что военная поддержка Украины продолжится.

Американский Президент также выразил надежду, что украинскому лидеру удастся найти общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным чтобы «решить ваши проблемы», и верит, что «Путин хотел бы что-то сделать».

«Это было бы грандиозное достижение. И я знаю, что вы пытаетесь это сделать», - подытожил он.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщал Укринформ, скандал в США разгорелся, когда сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского), подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания хозяина Белого дома, что могут толковаться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на выборах президента США.

24 сентября Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала предметом последних политических обострений в США. Впоследствии он заявил, что получил формальное согласие украинской стороны на обнародование полной стенограммы разговора с Владимиром Зеленским, чтобы доказать, что не давил на своего украинского коллегу.

Тем временем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которому будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

В среду, 25 сентября, пресс-служба Белого дома, выложила в открытый доступ рассекреченный документ со стенограммой телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля, которая стала причиной политического обострения в Соединенных Штатах в последнее время.

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