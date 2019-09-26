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В Киеве одиннадцать улиц остались без воды
26.09.2019 10:57
В столице из-за повреждения сети сутки будет отсутствовать водоснабжение в некоторых домах на 11 улицах.

voda3-26.09.19

Об этом сообщает Киевводоканал в Facebook.

"Из-за повреждения сети отсутствует водоснабжение по адресу:

ул. Борщаговская, 16; пер. Политехнический, 5, Спортивная площадь, 1; ул. Весенняя, 35-41, 42-66; ул. Квитки-Основьяненко, 38, 39, 39А, 41; ул. Тираспольская, 43, 43Б; ул. Владимира Сальского, 43; ул. Ярослава Ивашкевича, 5, 6; ул. Автозаводская, 25В; ул. Владимира Покотило, 5А; ул. Пост-Волынская, 2/103 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ремонтная бригада занимается ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок - 1 сутки.

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