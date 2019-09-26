Об этом заявил в среду во время выступления на Генассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги к международной безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который на то время, между прочим, был больше чем в Великобритании, Франции и Китае вместе взятых", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, тогда Украина верила, "что все мы строим другой, новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие; в котором тебя будут ценить именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок".

В конце концов в этом новом мире "наше государство утратило часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан", подчеркнул Зеленский.

В то же время он предостерег международное сообщество: для любого мнение о том, что его не касается война в Украине и никогда не коснется, может стать роковым.

"Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, или как кому-то кажется - даже мелочи. Поскольку именно так закладывался фундамент для двух мировых войн, и ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания уступать собственным амбициям в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней" , - отметил Президент Украины.

Он напомнил, что за время российской агрессии против Украины погибли более 13 тыс. человек, 30 тыс. ранены, 1,5 млн человек вынуждены были покинуть свои дома. "Каждый год эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь маленькой поправкой: ежегодно они увеличиваются", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США, где принимает участие в "высокой неделе" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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