Деловые Сводки
|В Украину возвращается тепло
|26.09.2019 11:34
|
Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В течение дня температура воздуха составит +15+20 градусов. На севере еще будет свежее, +12+17 градусов, что также не мороз", – отметила синоптик.
В пятницу дожди пройдут на западе и юге, на остальной территории будет сухо.
В Киеве 27 сентября будет довольно тепло, днем около +15 градусов. На выходных потеплеет до +18 +20 градусов. В субботу в столице будет сухо, а в воскресенье прогнозируют дожди.