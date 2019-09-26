Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В течение дня температура воздуха составит +15+20 градусов. На севере еще будет свежее, +12+17 градусов, что также не мороз", – отметила синоптик.

В пятницу дожди пройдут на западе и юге, на остальной территории будет сухо.

В Киеве 27 сентября будет довольно тепло, днем около +15 градусов. На выходных потеплеет до +18 +20 градусов. В субботу в столице будет сухо, а в воскресенье прогнозируют дожди.

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