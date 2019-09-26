Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"Сумма вкладов физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 448,2 млрд грн. Для сравнения, на 1 августа 2019 года этот показатель составлял 440,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2019 года: вклады в национальной валюте - 252,9 млрд грн, вклады в иностранной валюте - 195,4 млрд грн.

В Фонде гарантирования отмечают, что полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тысяч грн) 98,4% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. По сумме гарантиями Фонда покрываются 43,2% вкладов на общую сумму 193,8 млрд грн.

В ФГВФЛ напомнили, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной администрации. Общее количество вкладчиков (при исчислении количества вкладчиков одно физическое лицо учитывается столько раз, сколько насчитывается банков, в которых оно имеет вклады) на начало сентября 2019 года составляет 42,5 млн.

Количество вкладчиков, чьи вклады превышают 200 000 грн, составляет 406,5 тыс, а общая сумма их вкладов составляет почти 254,4 млрд грн.

Количество вкладчиков-ФЛП в банках - участниках Фонда на 1 сентября 2019 года составило почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет более 27,5 млрд грн (6% от общей суммы вкладов).

С 1 января 2017 года под гарантии Фонда подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда на 1 сентября 2019 года составила 275,0 млрд грн. На эту дату в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало сентября 2019 года, составила 7,7 млрд грн.

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