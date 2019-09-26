Об этом он рассказал в интервью "Крым.Реалии", отметив, что освобождение не было ради этих 35 россиян, главе РФ на них наплевать абсолютно.

"Сейчас такая ситуация сложилась политическая, что он хочет с Украиной отношения перезагрузить. Новые выборы же были в Европарламент, и Европа немножко от этого только устала. Он эти тренды чувствует и пытается показать, что: "Я - хороший парень, ребята. Все забудем, будем жить дальше, все хорошо", - подчеркнул Сенцов.

По словам украинца, именно его личность не была важна для главы РФ.

"Путин – очень прагматичный человек и я не того полета птица, чтобы он на меня как-то особенно охотился, нет. Просто у многих ощущение так складывается. Если бы освободили Кольченко, освободили Чирния, а я один остался сидеть - да, это было бы показательно", - уточнил режиссер.

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