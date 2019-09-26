Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео о том, как происходит капитальный ремонт объекта.

«Продолжаются работы по обновлению важного объекта инфраструктуры столицы - Борщаговского путепровода. На днях там открыли автомобильное движение по отремонтированной полосе в направлении центра. Чтобы как можно быстрее закончить ремонт всей центральной полосы и восстановить движение скоростного трамвая, дорожники работают практически круглосуточно. На этой неделе демонтируют 2 временных трамвайных переезда и соединят трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами. До 1 октября, как и обещали, движение скоростного трамвая восстановят», - сообщил Кличко.

Он также отметил, что завершаются работы по ремонту 5 станций скоростного трамвая Борщаговской ветви. Это будут современные и комфортные станции.

«Путепровод, что с момента сдачи в эксплуатацию в 1967 не подвергался капитальному ремонту, находился в аварийном состоянии и требовал срочного обновления. Работы пришлось осуществлять масштабные: ремонт опор, несущих конструкций, мостового полотна автопроездов, обновление трамвайной части и тротуаров. По сути, специалистам за несколько месяцев пришлось действительно строить новый мост», - подчеркнул он.

Кличко также напомнил, что до конца 2019 года строители планируют полностью восстановить движение автомобилей по обновленной части путепровода. А с весны 2020 года начнутся работы на противоположной части путепровода.

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