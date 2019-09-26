Имени автора рецепта арахисовой пасты никто не знает, так как выращивать, употреблять в пищу и измельчать арахис начали очень давно. Арахис был известен в 950 году до нашей эры, и родиной его считают Южную Америку. Древние инки делали из арахиса пасту.

В Америке, которую считают родиной современной арахисовой пасты, эта закуска появилась в 1890 году. И, как большинство случайно придуманных продуктов, она была лекарственным препаратом. Врач-диетолог Джон Келлог решил, что паста из арахиса может быть альтернативой для людей, которые не употребляют мясо по индивидуальным причинам. Арахис – источник белка, витаминов и других полезных веществ, его также в большом количестве употребляли вегетарианцы.

Обычно арахисовая паста – это смесь обжаренного очищенного молотого арахиса, растительного масла, небольшого количества соли и сахара, а также различных добавок.

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Сырой арахис пересыпьте в сито и хорошо промойте водой.

2. Застелите противень бумагой для выпечки, всыпьте арахис и разровняйте по всей поверхности.

3. Отправьте арахис в духовку 180 градусов на 20 минут. Следите, чтобы орехи не пережарились – от этого зависит вкус пасты.

4. Достаньте противень из духовки и остудите арахис.

5. Очистите орехи от кожицы.

6. Очищенный арахис пересыпьте в блендер и перемелите, иногда открывая блендер и перемешивая ложкой.

7. В конце добавьте соль и сахар по вкусу.

8. Можно добавить немного растительного масла, но калорийность пасты увеличится.

9. Пасту переложите в банку и храните в холодильнике.

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