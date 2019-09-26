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26.09.2019
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Метки: политика, США, Трамп, визиты, Зеленский.
26 сентября
Президент України Володимир Зеленський зустрівся 25 вересня у Нью-Йорку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та подякував США за підтримку України. Володимир Зеленський також наголосив на зацікавленості України в американських інвестиціях. Дональд Трамп зазначив, що вважає Україну стратегічно важливою для ЄС. Президент США також наголосив на важливості збільшення товарообігу між країнами. Зеленський подякував президенту США за запрошення відвідати Вашингтон та запросив його здійснити візит в Україну.