26 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Готовим вкусную и полезную арахисовую пасту • В Киеве до 1 октября возобновят движение скоростного трамвая • За месяц сумма вкладов физлиц в банках выросла на 7,4 миллиарда • Украина избавилась от ядерного оружия, но потеряла территории и тысячи жизней - Зеленский • В Украину возвращается тепло • Сенцов рассказал, зачем Путин пошел на большой обмен • Дожди накроют почти всю Украинувсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, США, Трамп, визиты, Зеленский. 26 сентября 104политика, США, Трамп, визиты, Зеленский. Президент України Володимир Зеленський зустрівся 25 вересня у Нью-Йорку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та подякував США за підтримку України. Володимир Зеленський також наголосив на зацікавленості України в американських інвестиціях. Дональд Трамп зазначив, що вважає Україну стратегічно важливою для ЄС. Президент США також наголосив на важливості збільшення товарообігу між країнами. Зеленський подякував президенту США за запрошення відвідати Вашингтон та запросив його здійснити візит в Україну. Фоторепортажи Популярные теги история, ВСУ, Шахтер, традиции, политика, кошки, портрет, соревнования, мир, беспорядки, марш, Львів, джаз, дизайн, милиция, Киев, фотография, военная техника, животные, знаменитости, солдат, Донбасс, церковь, Дмитрий Дятлов, полиция, автомобили, Порошенко, столкновения, выставки, город, Карпаты, самолеты, Александр Зубко, путешествия, выборы, учения, #Євромайдан, корабли, тест-драйв, пейзажи, Саакашвили, вера, НАТО, протесты, футбол, митинги, общество, экология, природа, стихийные бедствия, Верховная Рада, оккупация, Динамо, люди, мотоциклы, АТО, спорт, архитектура, акции, аннексия Крыма, праздники, парады, юмор, Сергей Смоленцев, фестивали, туризм, музыка, авиация, дети, Путин, мода, ЗСУ, бизнес, война, Россия, живопись, зима, транспорт, женщины, фотоподборки, технологии, заводы, ВМС, искусство, цирк, политики, фотоконкурсы, Нацгвардия, уикенд, досуг, Майдан, культура, Львов, Одесса, фотопроект, Олимпиада, катастрофы, США, концерты, суд Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис история, ВСУ, Шахтер, традиции, политика, кошки, портрет, соревнования, мир, беспорядки, марш, Львів, джаз, дизайн, милиция, Киев, фотография, военная техника, животные, знаменитости, солдат, Донбасс, церковь, Дмитрий Дятлов, полиция, автомобили, Порошенко, столкновения, выставки, город, Карпаты, самолеты, Александр Зубко, путешествия, выборы, учения, #Євромайдан, корабли, тест-драйв, пейзажи, Саакашвили, вера, НАТО, протесты, футбол, митинги, общество, экология, природа, стихийные бедствия, Верховная Рада, оккупация, Динамо, люди, мотоциклы, АТО, спорт, архитектура, акции, аннексия Крыма, праздники, парады, юмор, Сергей Смоленцев, фестивали, туризм, музыка, авиация, дети, Путин, мода, ЗСУ, бизнес, война, Россия, живопись, зима, транспорт, женщины, фотоподборки, технологии, заводы, ВМС, искусство, цирк, политики, фотоконкурсы, Нацгвардия, уикенд, досуг, Майдан, культура, Львов, Одесса, фотопроект, Олимпиада, катастрофы, США, концерты, судВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент України Володимир Зеленський зустрівся 25 вересня у Нью-Йорку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та подякував США за підтримку України. Володимир Зеленський також наголосив на зацікавленості України в американських інвестиціях. Дональд Трамп зазначив, що вважає Україну стратегічно важливою для ЄС. Президент США також наголосив на важливості збільшення товарообігу між країнами. Зеленський подякував президенту США за запрошення відвідати Вашингтон та запросив його здійснити візит в Україну. 26.09.2019



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