Попытка оказать давление на Владимира Зеленского угрожает загубить политическую карьеру 45-го президента США Американский руководитель республиканец Дональд Трамп снова вступил в открытую борьбу с конгрессменами-демократами из-за растущих сомнений по поводу того, заручался ли он поддержкой иностранного правительства для победы на выборах президента США. Вначале в центре скандала была Россия. Теперь – Украина.Об этом пишет Mind.UA И в этот раз ставки выросли. Спикер Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси, ранее выступавшая против попыток отстранения главы государства, пошла на необыкновенный шаг. Она объявила о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. «Действия, совершенные американским президентом, серьезно нарушают Конституцию. Трампа нужно привлечь к ответу – никто не должен стоять выше закона… Открылись позорные факты нарушения президентом присяги, предательства интересов нашей национальной безопасности и подрыва целостности наших выборов», – цитирует Ненси Пелоси издание New York Times. На протяжение более двух лет Дональду Трампу досаждало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, выяснявшего подробности вмешательства Кремля в американские президентские выборы в 2016 году и изучавшего подозрительные связи между соратниками Трампа и российскими должностными лицами. Президент США критиковал это расследование, называя его «охотой на ведьм», и сообщал о своем желании вернуть «украденное время», которое Мюллер и демократы отняли от его первого президентского срока. После того как Мюллер опубликовал результаты своего расследования в апреле 2019 года и отчитался перед Конгрессом в июле, Трамп смог вздохнуть с облегчением и объявить о своей победе. «У демократов ничего не было, а теперь они имеют меньше, чем ничего», – рассказывал он журналистам после отчета спецпрокурора в Конгрессе. Спустя два месяца Трамп вновь столкнулся с проблемой воздействия иностранного правительства на его избирательную кампанию. В августе неизвестный осведомитель написал генеральному инспектору разведывательных служб США Майклу Аткинсону жалобу на Трампа, в которой обвинил американского президента в даче рискового «обещания» лидеру иностранного государства. На прошлой неделе газета The Washington Post уточнила, что иностранным лидером был президент Украины Владимир Зеленский. По информации американских СМИ, в телефонном разговоре 25 июля Трамп попросил Зеленского провести расследования против своего вероятного будущего конкурента на президентских выборах в 2020 году – демократа Джо Байдена, а также против его сына Хантера Байдена, входившего в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний в Украине. Джо Байден во время работы на посту вице-президента США, предположительно, вынуждал Киев прекращать расследования в отношении Burisma. До телефонного разговора с Зеленским, как писал Mind, Трамп заморозил одобренное Конгрессом выделение военной помощи Украине на $391 млн. Критики предполагают, что американский президент предлагал Зеленскому разблокировать эти деньги в обмен на компромата против Джо Байдена. Что произойдет дальше, Импичмент президенту в США объявляет Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам. Но окончательное решение об отстранении от должности принимает Сенат, контролируемый республиканцами. В ближайшее время шесть различных комитетов Палаты представителей должны провести собственные расследования в отношении Дональда Трампа. Если эти комитеты соберут довольно доказательств, то порекомендуют конгрессменам проголосовать за импичмент. Для принятия такого решения довольно простого большинства членов Палаты представителей. После этого в Сенате должны начаться слушания, похожие на настоящие судебные заседания. Группа конгрессменов на этих слушаниях будет выступать обвинителями, президента будут защищать его личные адвокаты, а сенаторы возьмут на себя роль присяжных. Если две трети сенаторов сочтут президента виновным, то импичмент состоится, и глава государства будет вынужден покинуть свой пост, а его место займет вице-президент США. Однако, чтобы лишить Трампа президентского кресла, против него должны проголосовать 20 из 54 сенаторов-республиканцев, а это представляется маловероятным. В истории США еще никогда не было прецедентов отстранения президента через процедуру импичмента. О начале такой процедуры ранее объявлялось лишь дважды. В 1868 году Конгресс пытался отстранить от власти президента Эндрю Джонсона, а в 1998-м импичмент был объявлен Биллу Клинтону. Однако Сенат заблокировал обе эти инициативы. В 1974 году Ричард Никсон из-за угрозы импичмента, не дожидаясь его объявления, охотно покинул свой пост. Кто окажется в выигрыше Многие демократы горячо поддерживают запуск процедуры импичмента, несмотря на призрачные шансы отстранить Трампа от власти. Оппоненты президента надеются, что шесть комитетов Конгресса в ходе своих расследований нароют гору доказательств злоупотреблений или даже преступлений Трампа, и это настроит против него общественное мнение и помешает ему переизбраться на второй срок на выборах 2020 года. Однако, если избиратели посчитают собранные против Трампа доказательства недостаточно убедительными, они могут наказать демократов за преждевременное нажатие на «ядерную кнопку» президентского импичмента. Процесс импичмента (или «охоты на ведьм», как называет его Трамп) может сплотить и активизировать избирателей Трампа, и позволит ему заново войти в роль «вашингтонского аутсайдера», преследуемого политическими элитами. Хронология скандала 13 сентября: председатель комитета Палаты представителей по делам разведки Адам Шифф обвинил Министерство юстиции США в препятствовании передаче в Конгресс важной жалобы осведомителя. 18 сентября: газета Washington Post уточнила, что жалоба была написана 12 августа, и в ней осведомитель обвинил Трампа в даче возмутительного «обещания» иностранному лидеру. 19 сентября: издания New York Times и Washington Post сообщили, что в жалобе осведомителя речь шла об Украине; Адам Шифф пригрозил юридическими последствиями, если отчет осведомителя не будет передан Конгрессу. 20 сентября: газета Wall Street Journal сообщила, что телефонный звонок Трампа был совершен в июле и адресован президенту Украины Владимиру Зеленскому. По сведениям издания, американский руководитель «около восьми раз» призывал Зеленского сотрудничать с его личным адвокатом Руди Джулиани в проведении расследования деятельности в Украине главного противника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. 20 сентября: примерно через час после публикации в Wall Street Journal Руди Джулиани, личный адвокат Трампа, появился в эфире телеканала CNN, где признался, что просил украинскую сторону проверить Байденов. Позже он написал в твиттере: «Президент, говорящий избранному президенту хорошо известной коррумпированной страны, что тому следует расследовать случаи коррупции, которые затрагивают США, просто выполняет свою работу». 20 сентября: демократы начали призывать инициировать процедуру снятия Трампа с поста президента. Конгрессмены Бето О’Рурк, Кори Букер, Ильхан Омар и Джо Кеннеди заявили о поддержке импичмента. 22 сентября: Трамп сообщил репортерам, что он обсуждал Байдена в июльском телефонном разговоре с Зеленским. «Мы говорили о том, что не хотим, чтобы наши люди, такие как прежний вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в и без того проблемной Украине», – отметил Трамп, не предоставив никаких доказательств противозаконной деятельности Байдена в Украине. 23 сентября: газета New York Times написала о том, что Трамп распорядился заморозить $391 млн военной помощи Украине за несколько дней до июльского телефонного звонка Зеленскому. 24 сентября: Трамп пообещал опубликовать расшифровку июльского телефонного звонка Зеленскому. 24 сентября: Шифф сообщил, что осведомитель желает лично или через своих адвокатов выступить в комитете Палаты представителей по делам разведки. 24 сентября: спикер Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента, отметив, что видит в его действиях «серьезные нарушения Конституции».





