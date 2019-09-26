World Of WearableArt: модный дизайн на грани фантастики
26.09.2019 14:05
World Of WearableArt: модный дизайн на грани фантастики
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26.09.2019
Новая Зеландия
newsru.co.il
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Метки: дизайн, стиль, показы, конкурсы, Новая Зеландия.
World Of WearableArt: модный дизайн на грани фантастики
25 сентября в Веллингтоне (Новая Зеландия) стартовал World WearableArt – международный конкурс дизайна, который привлекает авторов со всего мира. Финалисты конкурса соревнуются за приз в размере 165.000 долларов США и возможность пройти стажировку в ведущих дизайнерских компаниях. Подобный конкурс проводится 31 год подряд, и уже в 15 раз его принимает столица Новой Зеландии. Фото: Хаген Хопкинс, Getty Images.