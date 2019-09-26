World Of WearableArt: модный дизайн на грани фантастики RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Нацсовет не продлил лицензию "112 Украина" • Почему из-за разговора с Зеленским Трампу угрожает импичмент • Готовим вкусную и полезную арахисовую пасту • В Киеве до 1 октября возобновят движение скоростного трамвая • За месяц сумма вкладов физлиц в банках выросла на 7,4 миллиарда • Украина избавилась от ядерного оружия, но потеряла территории и тысячи жизней - Зеленский • В Украину возвращается тепловсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: дизайн, стиль, показы, конкурсы, Новая Зеландия. World Of WearableArt: модный дизайн на грани фантастики 545дизайн, стиль, показы, конкурсы, Новая Зеландия. 25 сентября в Веллингтоне (Новая Зеландия) стартовал World WearableArt – международный конкурс дизайна, который привлекает авторов со всего мира. Финалисты конкурса соревнуются за приз в размере 165.000 долларов США и возможность пройти стажировку в ведущих дизайнерских компаниях. Подобный конкурс проводится 31 год подряд, и уже в 15 раз его принимает столица Новой Зеландии. Фото: Хаген Хопкинс, Getty Images. Фоторепортажи Популярные теги авиация, соревнования, культура, Саакашвили, джаз, архитектура, стихийные бедствия, Верховная Рада, солдат, женщины, дизайн, путешествия, экология, туризм, Александр Зубко, Порошенко, НАТО, милиция, аннексия Крыма, футбол, самолеты, фотопроект, пейзажи, ВСУ, митинги, транспорт, Шахтер, цирк, беспорядки, Львів, досуг, #Євромайдан, город, общество, парады, фотоподборки, Донбасс, ВМС, музыка, юмор, политика, суд, Сергей Смоленцев, катастрофы, акции, оккупация, вера, мода, автомобили, Карпаты, Россия, мотоциклы, церковь, заводы, фестивали, природа, животные, бизнес, выборы, живопись, праздники, АТО, столкновения, знаменитости, Олимпиада, тест-драйв, ЗСУ, зима, марш, история, полиция, Путин, политики, уикенд, портрет, технологии, искусство, концерты, мир, люди, США, выставки, корабли, Львов, традиции, Нацгвардия, Динамо, дети, война, Майдан, военная техника, фотография, кошки, учения, спорт, Одесса, протесты, Дмитрий Дятлов, фотоконкурсы, Киев Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис авиация, соревнования, культура, Саакашвили, джаз, архитектура, стихийные бедствия, Верховная Рада, солдат, женщины, дизайн, путешествия, экология, туризм, Александр Зубко, Порошенко, НАТО, милиция, аннексия Крыма, футбол, самолеты, фотопроект, пейзажи, ВСУ, митинги, транспорт, Шахтер, цирк, беспорядки, Львів, досуг, #Євромайдан, город, общество, парады, фотоподборки, Донбасс, ВМС, музыка, юмор, политика, суд, Сергей Смоленцев, катастрофы, акции, оккупация, вера, мода, автомобили, Карпаты, Россия, мотоциклы, церковь, заводы, фестивали, природа, животные, бизнес, выборы, живопись, праздники, АТО, столкновения, знаменитости, Олимпиада, тест-драйв, ЗСУ, зима, марш, история, полиция, Путин, политики, уикенд, портрет, технологии, искусство, концерты, мир, люди, США, выставки, корабли, Львов, традиции, Нацгвардия, Динамо, дети, война, Майдан, военная техника, фотография, кошки, учения, спорт, Одесса, протесты, Дмитрий Дятлов, фотоконкурсы, КиевВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи newsru.co.il Новая Зеландия 26.09.2019



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