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Лукашенко готов ввести войска на Донбасс
26.09.2019 14:24
Лидер Беларуси заявил, что готов взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе.

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Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под свой контроль этот участок украино-российской границы.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам, пишет РБК.

По его словам, Беларусь готова ввести своих миротворцев и осуществлять контроль над проблемным участком украино-российской границы, если обе стороны на это согласятся.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите. Но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», - сказал Лукашенко


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