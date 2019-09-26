Уже никто и не вспомнит тех времен, когда в новенькую квартиру заходили сразу с пожитками и часто с котенком, чтобы тот первым переступил порог и своей легкой поступью внес в новый дом удачу. Скорее, поспешат увидеть свое приобретение в новостройке с прорабом, чтобы он оценил объем работ, материальные и временные затраты, а еще бы подобрал бригаду толковых мастеров, которые бы новую квартиру из состояния «после застройщика» привели в жилое. Во всей этой суете никак уж не до котенка.

Тенденция к лучшему

На рынке все чаще стали появляться предложения девелоперов «квартира с ремонтом под ключ» в только что построенном доме. Причем не столько в сегменте жилья элитного и бизнес-класса, сколько в комфорт и эконом сегментах. Стандартное решение «заходи и живи» дифференцировано соответственно классу жилья, но, как застройщики уверяют, качество работ практически идентично. К примеру, если в квартирах эконом-класса предлагают линолеум на полу, то в сегменте комфорт может быть ламинат. На паркет могут рассчитывать покупатели квартир в домах бизнес-класса и выше. А, однако, как уверяют девелоперы, в любой квартире готовы сделать ремонт с учетом пожеланий покупателя, и даже используя предоставленные им материалы (хотя это не всегда разумно с точки зрения стоимости их).

Если сравним цены квартир с ремонтом и без в одной и той же новостройке, то получим среднюю стоимость ремонта стараниями застройщика. Готовый к комфортной жизни квадратный метр дороже на $100-200, что повышает цену квартиры на 10-15% в общем. По большому счету, ремонт своими силами едва ли впишется в эту смету: к расходам на покупку новой квартиры придется добавить еще порядка 30% как минимум. Тем более, если составлять отдельно еще и дизайн-проект у дизайнера (застройщик это уже сделал и силами профессиональных дизайнеров разработал несколько вариантов с наиболее оптимальными решениями в интерьере, как и что расположить из мебели и в какой цветовой гамме оформить жилье).

Пусть и используют в большинстве случаев застройщики отечественные отделочные материалы, розетки и сантехнику (а если импортные, то из ближайших стран и не в дорогом сегменте), но выбор делают в пользу качества. Цену на материалы застройщик тоже имеет более выгодную – как оптовик. Да и стоимость работ на поверку окажется меньшей – работать-то будут мастера, для которых это профессия по жизни, а не вынужденная временная «шабашка».

Правда, в большинстве случаев покупателю квартиры «под ключ» придется ждать свои ключи минимум на полгода дольше. Зато переступить порог с котенком и новоселье отметить можно будет уже тогда, когда соседи еще только сойдутся в цене с прорабом.

Выгода на квадрате

Еще полтора-два года после введения новостройки в эксплуатацию, дом переполняет какафония звуков дрелей, молоточков, шлифовальных машин и пылесосов. Превращение квадратных метров «после застройщика» в жилье растягивается во времени по многим причинам: то денег не хватает, то рабочую бригаду искать приходится по новой… Те девелоперы, которые оценивают трезво реалии спроса на рынке и попробовали сформировать предложение уже полностью готового жилья, не прогадали.

Примером могут быть несколько комплексов, квартиры которых буквально расхватили, пока строился комплекс. Так, в комплексе Smart House, что представляет собой не новое здание, недавно построенное как жилое, а за два года реанимированные корпуса «Киевского завода реле и автоматики» с апгрейдом под смарт-квартиры, в продаже не более десятка квартир, и те на вторичном рынке. Причем цена за квадратный метр малометражек колеблется в пределах $1600-2000, и это в отнюдь не приглядном месте с точки зрения месторасположения – в бывшей промзоне. 1- и 2-комнатные от 18 до 68 квадратов предлагались к продаже сразу с ремонтом, хотя в процессе строительных работ можно было купить тут квартиру и без ремонта.

Практически не осталось квартир в ЖК «Власна квартира». В сдающемся в 3 кв. 2019 года доме, четвертом из пяти заявленных в комплексе, буквально несколько однокомнатных (42-47 кв. м) с дизайнерским ремонтом предлагаются по цене от 1,36 млн грн (32700-33600 / кв м). На вторичном рынке, в уже обжитых домах комплекса, предложений не больше, и квадратный метр тут стоит $1350, тогда как в недавно сданных новостройках соседних кварталов продают квадрат за $800-1000 в квартирах «после застройщика».

Статус «продано» на сайтах недвижимости стоит и напротив предложений в ЖК Standard One, где также квартиры «под ключ» (сдача в 3 квартале 2019 г.). Выбрать еще можно разве что трешку 54-68 кв. м по цене 40700-44750 грн / кв. м. Жилье тут больше напоминает аппартаменты – площадь квартир от 27 кв. м. Квартиры с отделкой, кухни меблированы, установлены варочная поверхность, мойка и вытяжка. В санузлах – унитаз, умывальник с тумбой, душ. Комнаты тоже меблированы: шкафы, диваны, столы, стулья. Правда, бойлера, стиральной и посудомоечной машин нет, как и кроватей. В комплексе декларируется обслуживание на уровне отеля 5*: технический сервис, доставка еды и покупок, уборка.

Чур не капризничать

В большинстве случаев пока что застройщик не доводит состояние квартир «под ключ», а только лишь предлагает, как возможность. На выбор потенциальному покупателю в компаниях готовы предложить несколько вариантов обустройства будущего жилья, разработанных профессиональным дизайнером. В эти «стандартные» решения можно внести свои индивидуальные пожелания, рискуя при этом удорожить несколько выше стандартной надбавки за ремонт свою покупку, если сильно раскапризничаться. Но тем не менее, получить в итоге хорошо спланированный функциональный интерьер, без лишних затрат личного времени и порядком сэкономив во времени и средствах, можно.

Приобрести квартиру «под ключ» из рук застройщика сегодня можно в ЖК «Сырецкие сады», введение в эксплуатацию которого планируется в 2021 году. Прочный ламинат в комнатах и в коридоре, керамическая плитка на полу в кухне, виниловые обои под покраску и рабочий фартук на кухне из плитки, шпонированные межкомнатные двери, унитаз, акриловая ванна, умывальники и смесители, бойлер, и, конечно, разведенная по квартире электропроводка и установленные розетки и выключатели с выводами под освещение прибавят еще $120 к квадрату, цена которого 15850-20750 грн (чем меньше комнат, тем дороже). Хоть материалы и оборудование отечественные, застройщик может несколько повысить цену ремонта.

Есть на выбор довольно квартир и в ЖК «Нивки Парк», строительство которого обещают закончить к концу 2020 года. Тут те же ламинат и плитка, обои, похожие санузлы и кухни. И гарантия на качество работ.

Подобные условия ремонта (и его стоимости) в ЖК «Отрадный», правда, к выбору предлагаются лишь многокомнатные квартиры: комплекс сдаются уже через месяц-другой.

Подавное большинство предложений квартир «под ключ» от застройщиков сводится к нескольким демонстрационным квартирам в строящихся домах. Покупателю предлагается просмотр таких презентационных квартир и еще пара-тройка вариантов визуализированных проектов. От чего уже можно и отталкиваться, соизмеряя во времени выгоду приобретения с затратами.

Больше опций за те же деньги

Кроме гармонии цвета стен и ламината на полу, в квартирах с ремонтом девелоперы презентуют и современные технологии, и актуальные сегодня возможности экономии средств при оплате коммунальных услуг. Индивидуальное отопление, счетчики света, воды и тепла, энергосберегающие технологии при строительстве и утепление квартир, похоже, из преимуществ превращаются в необходимый минимум. А вот что реально отличает подобные предложения от большинства на рынке, так это четкое понимания, как и кем будет обслуживаться после введения в эксплуатацию. Чистоту на этажах, слаженную работу лифтов, своевременный вывоз мусора, порядок на придомовой территории гарантирует обслуживающая дом компания, о которой застройщик заявляет еще при возведении комплекса. И с получением квартиры «под ключ» покупатель так же осведомлен о тарифах по обслуживанию дома, как и о работе обслуживающей компании.

Квартиры «под ключ» от застройщика продаются так же, как и без ремонта. Условия рассрочки, которые предлагает застройщик, одинаковы для каждого варианта. А если есть возможность кредитования в банке, то и банку интереснее в залоге иметь полноценную готовую квартиру.

Если следовать аксиоме, что удачной инвестицией можно считать приобретение квартиры, которая окупиться за 100 арендных плат (немногим более 8 лет), то такое приобретение сегодня более чем выгодно. К примеру, в том же комплексе «Власна квартира» арендная плата сегодня составит 15-20 тыс. грн / мес. при долгосрочном контракте. То есть потраченное на покупку квартиры сегодня вернется уже через 6-7 лет. А если же оценивать со спекулятивной точки зрения, то и в таком случае инвестиция интересна. В качестве примера может служить тот же ЖК Smart House, в котором застройщик два-три года тому продавал квадрат «под ключ» по $1100. Владельцы квартир в комплексе, выставляя их к продаже сегодня, рассчитывают на +$500-1000 дохода (15%-30% годовых – в разы больше банковского депозита и без каких-либо рисков, ведь все это время квартира может приносить еще и ренту).

Квартиры «под ключ» очень интересны, и потенциальным жильцам, что стараются решить квартирный вопрос, и инвесторам. Хотя предложений от застройщиков готового жилья на рынке пока еще не так много. Как знать, может, конкурентная борьба обозначит тенденцию «под ключ» не как преимущество, а как необходимость – и уже за пару-тройку лет в квартиру после застройщика можно будет переступать порог с котенком?

Автор: Наталия Гамоля

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