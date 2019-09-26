Адреналин и ветер: регата на Киевском море
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26.09.2019
Киевская обл., Украина
Любовь Котляр
333
Метки: соревнования, яхты, регата, парусный спорт, Киевское водохранилище.
Адреналин и ветер: регата на Киевском море
В минувшие выходные в акватории Киевского водохранилища состоялась ежегодная парусная регата Кубок яхт-клуба «Энергетик». В двухдневной гонке приняло участие несколько десятков яхт, погода была довольно переменчивой, солнце и тучи с дождем несколько раз менялись местами, зато неизменным оставался довольно сильный устойчивый ветер и азарт яхтсменов. Соревнования на Кубок одного из старейших яхт-клубов Украины прошли уже ни много ни мало в 49-й раз, среди участников были как начинающие спортсмены, так и настоящие ветераны парусного спорта. Вне зависимости от результата и возраста, все яхтсмены получили здоровую порцию адреналина, отличное настроение, а также очередной опыт, который никогда не бывает лишним в этом одном из самых красивых и сложных видов спорта. Автор всех снимков – замечательный фотограф и яхтсмен Любовь Котляр.